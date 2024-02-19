Эксклюзив 19 февраля 2024, 12:48 «Была у нас стычка». В ХМАО ветеран СВО сломал руку, заступившись за девушку Заступившемуся за девушку ветерану СВО сломали руку во время потасовки в ХМАО РИА «Новости»

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Ветеран специальной операции сломал руку в ходе потасовки, заступившись за девушку в одном из заведений общепита в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Пострадавший раскрыл «360» подробности случившегося.

Мужчина рассказал, что зашел в заведение поесть. Там он увидел, как пьяный неизвестный начал приставать к девушке.

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«Он к ней раз подошел, два к ней подошел, она его отталкивает, отталкивает. Потом, с кем девушка сидела, получается, эти молодые люди к нему подошли, началась словесная перепалка», — рассказал боец.

Он сам решил вступиться за девушку и подошел к мужчине, который к ней приставал. В результате между мужчинами началась драка, во время которой ветеран СВО сильно повредил руку.

«Я встал, подошел к нему. Я говорю: „Если ты приходишь отдыхать в заведение, ты веди себя как человек. Зачем ты себя ведешь как животное? Я сижу и наблюдаю. <…> Веди себя как человек и все“. А он перепивший. <…> Слово за слово, и все мы друг на друга пошли, была у нас стычка и все», — объяснил боец.

Телеканал «360»

Мужчина также добавил, что упал на руку, которая уже была травмирована. В результате боец получил перелом со смещением. Ветеран СВО подчеркнул, что на него никто не нападал и он не имеет претензий к своему оппоненту.

«Да не было там нападения на меня никакого, просто инцидент такой произошел. <…> К нему никаких претензий не имею. <…> Я, честно сказать, не злопамятный», — подчеркнул мужчина.

В Чехове в январе иностранцы набросились на российского бойца, недавно вернувшегося из зоны СВО. Мужчину спасли директор заведения, где произошла потасовка, и его сотрудники.