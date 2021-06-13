Нападение на хоккеиста в центре Москвы попало на видео

Момент нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова на Цветном бульваре в Москве попал на камеры наблюдения. Видео оказалось в распоряжении газеты «Известия».

На кадрах видно, что хоккеист вступает в словесную перепалку рядом с одним из ресторанов в центре столицы, потом начинается потасовка. После один из участников драки ранит Ямщикова ножом в шею.

На Ямщикова напали утром 13 июня. Спортсмен лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передали полицейским. Им оказался 25-летний москвич. Правоохранители также оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали на место бригаду врачей. Обстоятельства и причины конфликта выясняются.

Даниилу Ямщикову 23 года. Он играет за команду «Метеор», выступал в Кубке ДЮСШ и открытом первенстве Москвы.