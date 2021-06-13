Росгвардейцы задержали напавшего с ножом на хоккеиста в центре Москвы

Сотрудники Росгвардии задержали москвича, которого подозревают в нападении с ножом на своего оппонента у ресторана на Цветном бульваре в Москве. СМИ писали, что пострадавший — хоккеист Даниил Ямщиков.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 25-летнего молодого человека, который устроил поножовщину в центре столицы.

Правоохранители получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых объектов на Цветном бульваре. К ним обратилась сотрудница заведения. Женщина рассказала, что несколько минут назад поссорилась компания посетителей, в итоге один из гостей напал с ножом на другого.

Подозреваемым оказался местный житель, его передали полицейским. Росгвардейцы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали на место бригаду врачей. С ножевым ранением мужчину доставили в одну из городских больниц.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее писал, что пострадал хоккеист Даниил Ямщиков. Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.