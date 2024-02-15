Происшествия 15 февраля 2024, 16:09 Нападавших с молотком на прохожих подростков задержали в Волгограде МВД: трех подростков, нападавших с молотком на прохожих, задержали в Волгограде РИА «Новости»

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Правоохранители задержали трех подростков, которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

В дежурную часть обратились трое волгоградцев. Они сообщили, что группа молодых людей украла у них деньги, мобильные телефоны и ювелирные украшения, угрожая молотком.

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Одного из пострадавших сильно избили. Мужчину госпитализировали с ушибами и переломами.

«Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города подозреваемых», — уточнили в ведомстве.

Задержанными оказались двое несовершеннолетних молодых людей 16 и 17 лет, а также 18-летний юноша. Злоумышленники сознались в содеянном. Все награбленное они сдали в ломбард. Средства уже успели потратить. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Юношей арестовали.

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