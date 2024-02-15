15 февраля 2024, 16:09
Нападавших с молотком на прохожих подростков задержали в Волгограде
МВД: трех подростков, нападавших с молотком на прохожих, задержали в Волгограде
Правоохранители задержали трех подростков, которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
В дежурную часть обратились трое волгоградцев. Они сообщили, что группа молодых людей украла у них деньги, мобильные телефоны и ювелирные украшения, угрожая молотком.
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Одного из пострадавших сильно избили. Мужчину госпитализировали с ушибами и переломами.
«Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города подозреваемых», — уточнили в ведомстве.
Задержанными оказались двое несовершеннолетних молодых людей 16 и 17 лет, а также 18-летний юноша. Злоумышленники сознались в содеянном. Все награбленное они сдали в ломбард. Средства уже успели потратить. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Юношей арестовали.
В Москве избили актера Андрея Пакалова. Причиной драки стала его шуба. Артист получил сотрясение мозга, ушиб носа, а также у него зафиксировали сколотые зубы.
Уголовное дело
МВД РФ
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