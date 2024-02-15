Криминал 15 февраля 2024, 12:20 Актера Пакалова избили в Москве из-за внешнего вида Baza: актера Пакалова избили в Москве из-за шубы, приняв его за ЛГБТ-активиста РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актера Андрея Пакалова избили в Москве из-за его шубы. Мужчину перепутали с активистом ЛГБТ*. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, в понедельник, 12 февраля, актер вышел покурить у подъезда и надел свою любимую шубу из волка, лисы и бобра. Предмет его гардероба привлек внимание проходившего мужчины, который обозвал Пакалова и предложил зайти в подъезд поговорить.

Реклама

Конструктивного разговора не вышло. Находясь в здании, прохожий ударил актера головой в лицо. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов. Полиция начала проверку.

По данным следствия, нападавший спустя время еще раз устроил скандал в этом же подъезде и разбил телефон консьержке.

Ранее драку подростков в Амурской области сняли на видео.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.