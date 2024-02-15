15 февраля 2024, 12:20
Актера Пакалова избили в Москве из-за внешнего вида
Baza: актера Пакалова избили в Москве из-за шубы, приняв его за ЛГБТ-активиста
Актера Андрея Пакалова избили в Москве из-за его шубы. Мужчину перепутали с активистом ЛГБТ*. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации канала, в понедельник, 12 февраля, актер вышел покурить у подъезда и надел свою любимую шубу из волка, лисы и бобра. Предмет его гардероба привлек внимание проходившего мужчины, который обозвал Пакалова и предложил зайти в подъезд поговорить.
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Конструктивного разговора не вышло. Находясь в здании, прохожий ударил актера головой в лицо. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов. Полиция начала проверку.
По данным следствия, нападавший спустя время еще раз устроил скандал в этом же подъезде и разбил телефон консьержке.
Ранее драку подростков в Амурской области сняли на видео.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
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