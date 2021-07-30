«Наложили на лицо 42 шва». Покусанный под Вологдой мужчина рассказал о нападении собаки

Сергей из Вологодской области, которого покусала собака во время пикника на берегу реки, рассказал «360», что произошло в тот вечер. Во время застолья ему пришлось сходить в дом за луком. Для этого надо было обойти собаку. Пес укусил его за лицо: 23-летний мужчина едва успел его оттолкнуть.

Сергей считает, что если бы собака не сидела на поводке, то загрызла бы его.

«Собака соседей была на подводке без намордника. Тут и дети бегали, и пляж рядом. Хозяева ее потом сразу увели. Поехали в Вологду, наложили 42 шва. На четвертый день я узнал, что хозяин отдал собаку в другую деревню. Там она укусила еще одного человека — потом он забрал пса обратно. Хозяин с ней не занимается, она сидит в вольере», — уточнил Сергей. Он напомнил, что пес уже кусал четырехлетнюю девочку.

Он добавил, что сейчас ждет справку о полученных травмах от судмедэкспертизы и хочет обращаться в суд. По словам Сергея, хозяин пса за месяц не удосужился позвонить и поинтересоваться, как он себя чувствует.

Хозяйка собаки в беседе с «360» объяснила, что якобы покусанная собакой девочка — ее дочь. Пес просто мотнул рядом с ней головой, а соседи раздули историю.

«Все прививки у нашей собаки есть, даже от коронавируса. Ситуация неприятная, я ему на следующий день выслала все доки, что пес привит, а он идет в ветеринарную инспекцию и заявляет, что собака не привита. Соседи готовы подтвердить, как все было», — сообщила женщина.

Пса они действительно отдавали на передержку в другую деревню. Соседка и мать девушки, с которой встречается потерпевший, пообещала ее отравить. И даже, как говорят соседи, нетрезвая ходила вокруг дома с топором и постукивала им по забору. Поэтому Барри увезли. Но человек, которому его доверили, оказался недобросовестным. Пса у него забрали и привезли домой.

Хозяйка собаки по кличе Барри ранее сообщила «360», что пострадавший сам виноват в случившемся. По ее словам, он спровоцировал адекватного пса после очередной рюмки.