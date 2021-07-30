«Он просто его тяпнул». Хозяйка рассказала, как ее пес укусил мужчину под Вологдой

Хозяйка собаки, покусавшей лицо 22-летнего Сергея из Вологодской области, рассказала, что в тот злополучный вечер они вместе отдыхали на берегу реки. По словам женщины, Сергей в тот вечер сам разозлил животное. Об этом она сообщила «360».

Женщина рассказала, что в тот вечер соседи позвали их вместе отдохнуть на берегу реки, которая у них прямо перед домом. В ходе застолья они услышали, что пес скулит. Соседи предложили привести собаку к ним. Женщина пристегнула питомца к поводку и вернулась.

Поначалу все было хорошо, все гладили собаку и ничто не предвещало беды. Сосед женщины, который является крестным ее дочери, предложил отпустить собаку, чтобы она попила речной воды. Пса отпустили, он начал бегать вокруг.

В компании с ними был и Сергей, который встречается с дочкой соседа.

«Он после очередной рюмки просто обошел стол вокруг, подошел к собаке, начал требовать от нее команды. Он дал ему лапу. Ну у нас адекватный нормальный пес. Дал вторую лапу. Потом, когда он уже начал шелудить перед ним песок, и уже перешел вот эти границы, он просто его тяпнул», — рассказала хозяйка питомца.

Собаку после этого отвели домой.

Адвокат потерпевшего Николай Шалаевский ранее рассказал, что молодому человеку пришлось делать операцию. У него началось отмирание тканей на щеке, поэтому удалили часть кожи. Сергей требует, чтобы хозяин собаки оплатил ему лечение.