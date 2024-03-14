14 марта 2024, 16:40
Комик Руслан Белый создал в России «Большую семерку» из иноагентов
Shot: комик Белый открыл в России фирму «Большая семерка» с другими иноагентами
Комик Руслан Белый* зарегистрировал в России фирму под названием «Большая семерка». Оно привлекло внимание рекордным числом совладельцев, имеющих статус иностранных агентов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Компания, специализирующаяся на работе с информацией, насчитывает семь совладельцев, каждый из которых является иноагентом. Большинство учредителей не проживает на территории России, а генерального директора компании, блогера Андрея Рудого*, уже вызывали в полицию для дачи показаний.
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Компанию «Большая семерка» зарегистрировали в Нижнем Новгороде. В нее также вошли публицист Виталий Дымарский*, блогер Александр Штефанов*, эксперт по экономике Владислав Жуковский*, ведущая YouTube-канала «Популярная политика» Елена Малаховская* и журналист Мумин Шакиров*.
Белый* после начала СВО покинул Россию и обосновался в Испании. Артист отметил, что живет на заработанные ранее на родине средства.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о введении законодательного запрета на выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Он уточнил, что речь идет об артистах, музыкантах и писателях, которые покинули Россию из-за рубежа «поливают грязью страну».
* Признан иноагентом на территории России.
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