Общество 14 марта 2024, 16:40 Комик Руслан Белый создал в России «Большую семерку» из иноагентов Shot: комик Белый открыл в России фирму «Большая семерка» с другими иноагентами Фото: скриншот видео YouTube-канала «Руслан Белый*»

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Комик Руслан Белый* зарегистрировал в России фирму под названием «Большая семерка». Оно привлекло внимание рекордным числом совладельцев, имеющих статус иностранных агентов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Компания, специализирующаяся на работе с информацией, насчитывает семь совладельцев, каждый из которых является иноагентом. Большинство учредителей не проживает на территории России, а генерального директора компании, блогера Андрея Рудого*, уже вызывали в полицию для дачи показаний.

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Компанию «Большая семерка» зарегистрировали в Нижнем Новгороде. В нее также вошли публицист Виталий Дымарский*, блогер Александр Штефанов*, эксперт по экономике Владислав Жуковский*, ведущая YouTube-канала «Популярная политика» Елена Малаховская* и журналист Мумин Шакиров*.

Белый* после начала СВО покинул Россию и обосновался в Испании. Артист отметил, что живет на заработанные ранее на родине средства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о введении законодательного запрета на выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Он уточнил, что речь идет об артистах, музыкантах и писателях, которые покинули Россию из-за рубежа «поливают грязью страну».

* Признан иноагентом на территории России.