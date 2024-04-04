Происшествия 04 апреля 2024, 17:17 Налоговая проверит лейбл «Рифмы и панчи» после жалобы Моргенштерна Baza: ФНС проверит «Рифмы и панчи» на дробление бизнеса после жалоб Моргенштерна Vladimir Baranov/Globallook Press

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Федеральная налоговая служба планирует проверить лейбл Rhymes Music, который больше известен как «Рифмы и Панчи», на дробление бизнеса ради сокращения оплаты налогов. Скандал вокруг компании звукозаписи начался с жалобы рэпера Алишера Моргенштрена*, заявившего, что она обманывает артистов, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, адвокат Сергей Жорин получил множество обращений от музыкантов, которые сетовали на отсутствие обещанной лейблом прибыли.

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Адвокат рассказал журналистам, что у владельцев «Рифмы и панчи» Михаила Паньшина и Рима Ясавиева в собственности еще две другие компании звукозаписи. Все три организации платят налоги по упрощенной системе налогообложения. При этом общий доход компаний за 2021 год превысил 500 миллионов рублей.

Жорин предположил, что Паньшин и Ясавиев дробят бизнес, чтобы уйти от налогов. Артисты лейбла попросили Центральный аппарат ФНС России проконтролировать дело.

Ранее в Арбитражном суде Москвы отклонили иск блогера Елены Блиновской к ФНС. Она попыталась оспорить свое наказание за налоговое правонарушение.

* Признан иностранным агентом на территории России.