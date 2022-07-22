«Наказал дочь». Очевидец раскрыл подробности избиения девочки на парковке в Пушкино

Посаженная нетрезвым отцом за руль машины девочка в городском округе Пушкино врезалась в автомобиль Mazda. Об этом «360» сообщил автор разошедшегося по Сети видео, попросивший сохранить его анонимность.

Он пояснил, что отец посадил маленькую дочку за руль после выпитой бутылки пива.

«Сзади него стояла бутылка, показалось, что это его. Девочке на вид лет пять. По всей видимости, она воткнула передачу и поехала. За это отец ее наказал за то, что она в таком возрасте еще не соображает», — так очевидец рассказал об ударившем ребенка по щеке мужчине.

По словам собеседника, он вышел на улицу, чтобы показать избившему дочь отцу видео и вызвать полицию. Но на месте находилась уже жена мужчины, а также был сын пары, который катался на самокате.

«У сына тоже синяк на лице. Надеюсь, что это не он там всех бьет», — заявил очевидец.

По оценке автора видео, за совершенное дочерью ДТП семье придется платить из своего кармана. ОСАГО не покроет эти расходы.

Опубликованным в Сети видео заинтересовались следователи. Они организовали проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. По итогам сотрудники правоохранительных органов примут решение о заведении уголовного дела.