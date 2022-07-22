Ударившего по лицу девочку на парковке в Пушкино проверят следователи

Доследственную проверку начали следователи после появления видео с парковки в городском округе Пушкино, где мужчина ударил по лицу маленькую девочку. От удара ребенок упал на землю. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

Ведомство сообщило, что в СМИ появилась информация о нетрезвом мужчине, который посадил ребенка за руль автомобиля. Когда машина тронулась с места, зацепила соседний автомобиль. Возмущенный мужчина ударил ребенка по лицу. В социальных сетях и СМИ появилось видео с места происшествия.

Следователи начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам мероприятия они примут решение о заведении уголовного дела.