22 июля 2022, 12:54
Ударившего по лицу девочку на парковке в Пушкино проверят следователи
Следователи начали проверку видео с мужчиной, ударившим по лицу девочку в Пушкино
Доследственную проверку начали следователи после появления видео с парковки в городском округе Пушкино, где мужчина ударил по лицу маленькую девочку. От удара ребенок упал на землю. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.
Ведомство сообщило, что в СМИ появилась информация о нетрезвом мужчине, который посадил ребенка за руль автомобиля. Когда машина тронулась с места, зацепила соседний автомобиль. Возмущенный мужчина ударил ребенка по лицу. В социальных сетях и СМИ появилось видео с места происшествия.
Следователи начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам мероприятия они примут решение о заведении уголовного дела.