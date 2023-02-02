Эксклюзив 02 февраля 2023, 21:43 Найденная у детского сада в Москве граната оказалась страйкбольной Источник «360»: обнаруженная около детского сада в Москве граната оказалась страйкбольной РИА «Новости»

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На место обнаружения взрывного устройства около детского сада и жилого дома на улице Череповецкой в Москве прибыли саперы. Специалисты установили, что найденная граната оказалась страйкбольной, сообщил источник «360».

Как ранее сообщал источник «360», предварительно, граната была без чеки. Территорию, где обнаружили устройство, оградили. Помимо саперов на место вызвали группу кинологов.

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Официального подтверждения этим данным пока нет.