Эксклюзив 02 февраля 2023, 19:48 Ручную гранату без чеки обнаружили около детского сада на севере Москвы Источник «360»: рядом с детским садом на Череповецкой улице в Москве нашли гранату Пресс-служба МЧС

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Взрывное устройство нашли рядом с детским садом и жилым домом на улице Череповецкой в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

У гранаты, по предварительным данным, нет чеки. Правоохранители оградили территорию. На место происшествия выехала группа кинологов.

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Официально эти данные еще не подтвердили.