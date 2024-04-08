Происшествия 08 апреля 2024, 21:46 Находящаяся в розыске семья почти год прожила в шалаше в Тульской области Freepik

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Пропавшую и находящуюся в федеральном розыске семью с двумя детьми нашли в Тульской области, где они 11 месяцев жили в шалаше в лесу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Девочки в возрасте 12 и 10 лет спали на одной кровати с посторонним мужчиной возраста 27 лет. Образовательные и медицинские организации дети не посещали», — уточнил омбудсмен.

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Крупин добавил, что шалаш представлял собой самодельной строение, стены которого состояли из фанеры, а вместо крыши был кусок линолеума. Пищу готовили на костре, а для мытья использовали воду, нагретую в тазу на огне. Детям пришлось спать на кровати, сделанной из кучи матрасов и тряпок.

В федеральном розыске семья находилась более полугода, подчеркнул он. Омбудсмен добавил, что мать девочек по суду ограничили в родительских правах. Дети сейчас находятся на реабилитации под госзащитой. Все это время девочки не посещали ни школу, ни больницу.

Ранее приморская прокуратура сообщила о госпитализации шестилетнего мальчика с переохлаждением после проведенной ночи в лесу на морозе.