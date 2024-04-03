Происшествия 03 апреля 2024, 04:53 Шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе в Приморье Прокуратура Приморья: ребенок провел ночь на морозе, организована проверка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шестилетнего мальчика госпитализировали в Приморье с переохлаждением после проведенной ночи в лесу на морозе. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенок пропал вечером 2 апреля с придомовой территории частного дома в поселке Хрустальный. Правоохранители организовали поиски, к ним присоединились местные жители и волонтеры, а также личный состав прокуратуры.

Реклама

«В 08:00 3 апреля 2024 года ребенка нашли в лесном массиве вблизи населенного пункта, его госпитализировали с переохлаждением», — сообщила прокуратура.

По метеосводке в районе пропажи ребенка ночная температура составила -4 градуса. По факту происшествия с несовершеннолетним организовали проверку.

В Уфе уже четверо суток ищут пропавших подростков. Мальчики отправились на прогулку и пропали, в лесу у реки нашли их рюкзаки.