Культура

27 февраля 2023, 16:37

Год Владивостокской крепости проведут в Приморском крае в 2024 году

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Следующий, 2024-й год, в Приморском крае могут объявить Годом Владивостокской крепости. Такую перспективу обсудил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе встречи с советником президента России Владимиром Толстым. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Толстой назвал крепость памятником общенационального значения. Благодаря ее назначению символом года получится рассказать о сооружении большему количеству людей.

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Кожемяко подчеркнул, что подобное решение сможет привлечь в регион большее количество туристов, написал RT.

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