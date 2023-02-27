Год Владивостокской крепости проведут в Приморском крае в 2024 году

Следующий, 2024-й год, в Приморском крае могут объявить Годом Владивостокской крепости. Такую перспективу обсудил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе встречи с советником президента России Владимиром Толстым. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.