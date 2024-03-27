Происшествия 27 марта 2024, 22:00 «Надо набраться терпения». Песков заявил, что официальные версии по теракту не озвучивались Песков: официальных версий по теракту в Crocus City Hall пока не было РИА «Новости»

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Официальные версии по поводу теракта в Crocus City Hall пока не озвучивались, надо их дождаться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Надо набраться терпения и дождаться, когда спецслужбы и следствие придут к окончательному выводу по теракту в „Крокусе“», — заявил пресс-секретарь президента России.

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Песков добавил, что специальные службы работают над расследованием существующих версий теракта, чтобы в результате остановиться на одной.

Ранее Песков рассказал, что в ночь теракта президент России Владимир Путин перешел на круглосуточную работу. В течение всей ночи глава государства получал доклады руководителей силовых ведомств. С утра о доклад о количестве пострадавших в трагедии их состоянии представила вице-премьер Татьяна Голикова.