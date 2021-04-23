Началось расследование поджога могилы хоккеиста «Локомотива» в Ярославле

Родственники одного из хоккеистов клуба «Локомотив», погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, пожаловались в департамент территориальной безопасности Ярославля, что неизвестными вандалами был совершен поджог могилы спортсмена. Десять лет назад разбился самолет, в котором летели хоккеисты и тренерский штаб. Погибли все.

Об этом изданию «ЯРНовости» сообщил заместитель директора департамента территориальной безопасности мэрии Ярославля Андрей Овчинников. Он рассказал, что уже отсмотрены записи видеокамер и акт вандализма действительно был.

«Неизвестные лица попали в объективы камер, и мы передали съемку в УМВД России по Ярославской области. Полиция сработала очень оперативно, подозреваемых сейчас разыскивают, чтобы привлечь к ответственности», — рассказал Овчинников.

В региональном МВД «360» подтвердили эту информацию.

«Проводим проверку, устанавливаем обстоятельства и причастных лиц», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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