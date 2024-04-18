Происшествия 18 апреля 2024, 14:20 Началась доследственная проверка из-за пожара на мусорном заводе в Видном Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на заводе в Видном

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В Видном на заводе по переработке мусора произошел пожар. Огонь локализовали на площади 900 квадратных метров. Видновская городская прокуратура проконтролирует проведение доследственной проверки, сообщило региональное надзорное ведомство.

Возгорание в предприятии началось утром 18 апреля. По информации прокуратуры Подмосковья, огонь локализовали около 11:00 на площади 900 квадратных метров. Никто не пострадал.

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«Видновская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту», — сообщила пресс-служба.

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Завод находится на Каширским шоссе. МЧС Подмосковья сообщило, что загорелся мусор. «360» показал место происшествия. По словам очевидцев, огонь перекинулся на склад мусороперерабатывающего предприятия.

Крупный пожар произошел прошлым летом на свалке в Астраханской области, сообщил RT. Площадь возгорания составила три тысяч квадратных метров.