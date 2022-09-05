«Набор случайных людей, которых называют клиентами». Специалист по спортивному туризму назвал проблемы подъемов на сопки
Специалист по спортивному туризму Андрей Коврижкин предупредил об опасности восхождений
РИА «Новости»
Жесткие сроки и коммерческие взаимоотношения между организаторами восхождения и клиентами могли спровоцировать ЧП на Ключевской Сопке. О типичных проблемах таких походов «360» рассказал вице-президент Федерации спортивного туризма Свердловской области Андрей Коврижкин.
«Проблема одна. Раньше в туризме были команды, теперь — набор случайных людей, которых называют клиентами», — объяснил он.
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Раньше, во-первых, был инструктор и участник. Путевки продавали за небольшие деньги или давали бесплатно, а инструктор руководил процессом. Теперь появились взаимоотношения гида и клиента. Последний может встать в позу и потребовать повести его, несмотря ни на что, потому что он заплатил деньги.
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Во-вторых, отметил Андрей Коврижкин, прежде чем подняться к какой-то вершине, участник похода проходил несколько этапов. А сейчас поджимают сроки. От старых коммерческих взаимоотношений ушли, но к новым до конца так и не пришли.
«Когда на каждого клиента приходится гид, это один уровень опасности, а когда на одного гида было шесть участников, это уже другой уровень», — сказал он.
В случае с большой группой, набранной в экспресс-режиме, гид не знает наверняка о физической и технической подготовке каждого участника похода, не всегда понимает, насколько подходит для маршрута его экипировка и снаряжение.
«Все это приводит к тому, что одним нужно быстрее зарабатывать деньги в горах, другим быстрее вернуться, чтобы зарабатывать их где-то на равнине. То есть проблема по большому счету лежит во многих плоскостях», — объяснил вице-президент Федерации спортивного туризма.
На Ключевской Сопке погибли восемь человек. Двое остановились на высоте более 4100 метров, еще столько же туристов — в домике вулканологов на высоте 3300 метров. За ними отправился вертолет МЧС. Подобное ЧП, по словам Андрея Коврижкина, произошло около пяти-шести лет назад. Группа основательно подготовилась, но это не помогло.
Иногда веревка не страхует, а губит людей, объяснил он. Если склоны голые, то это усугубляет ситуацию. Однако всего предусмотреть невозможно. Бывает, что люди полностью экипированы и готовы к подъему, но подводит погода.