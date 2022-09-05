Эксклюзив 05 сентября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Набор случайных людей, которых называют клиентами». Специалист по спортивному туризму назвал проблемы подъемов на сопки Специалист по спортивному туризму Андрей Коврижкин предупредил об опасности восхождений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жесткие сроки и коммерческие взаимоотношения между организаторами восхождения и клиентами могли спровоцировать ЧП на Ключевской Сопке. О типичных проблемах таких походов «360» рассказал вице-президент Федерации спортивного туризма Свердловской области Андрей Коврижкин.

«Проблема одна. Раньше в туризме были команды, теперь — набор случайных людей, которых называют клиентами», — объяснил он.

Реклама

Раньше, во-первых, был инструктор и участник. Путевки продавали за небольшие деньги или давали бесплатно, а инструктор руководил процессом. Теперь появились взаимоотношения гида и клиента. Последний может встать в позу и потребовать повести его, несмотря ни на что, потому что он заплатил деньги.

Реклама

Во-вторых, отметил Андрей Коврижкин, прежде чем подняться к какой-то вершине, участник похода проходил несколько этапов. А сейчас поджимают сроки. От старых коммерческих взаимоотношений ушли, но к новым до конца так и не пришли.

«Когда на каждого клиента приходится гид, это один уровень опасности, а когда на одного гида было шесть участников, это уже другой уровень», — сказал он.

В случае с большой группой, набранной в экспресс-режиме, гид не знает наверняка о физической и технической подготовке каждого участника похода, не всегда понимает, насколько подходит для маршрута его экипировка и снаряжение.

«Все это приводит к тому, что одним нужно быстрее зарабатывать деньги в горах, другим быстрее вернуться, чтобы зарабатывать их где-то на равнине. То есть проблема по большому счету лежит во многих плоскостях», — объяснил вице-президент Федерации спортивного туризма.

На Ключевской Сопке погибли восемь человек. Двое остановились на высоте более 4100 метров, еще столько же туристов — в домике вулканологов на высоте 3300 метров. За ними отправился вертолет МЧС. Подобное ЧП, по словам Андрея Коврижкина, произошло около пяти-шести лет назад. Группа основательно подготовилась, но это не помогло.

Иногда веревка не страхует, а губит людей, объяснил он. Если склоны голые, то это усугубляет ситуацию. Однако всего предусмотреть невозможно. Бывает, что люди полностью экипированы и готовы к подъему, но подводит погода.

0 0 0 0 0 0