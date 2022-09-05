Происшествия 05 сентября 2022, 03:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Спасатели вылетели к вулкану Ключевская сопка на Камчатке Спасатели вылетели к вулкану Ключевская сопка на Камчатке, где погибли 8 туристов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Камчатские спасатели в четвертый раз вылетели к вулкану Ключевская сопка, где находится группа туристов, в которой погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого «Центра обеспечения действий по ГО и ЧС».

«Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда КГКУ „ЦОД“ вылетел в район Ключевского вулкана», — привело РИА «Новости» сообщение Центра.

Реклама

В нем также указано, что в зависимости от погодных условий будет предпринята еще одна попытка — уже четвертая по счету — высадиться на допустимой высоте, с которой спасатели начнут восхождение.

Реклама

Наземная группировка добралась на высоту 1400 метров, там развернут базовый лагерь для помощи спасателям и туристам.

На высоте более 4100 метров остаются два человека, отметили в ведомстве. Еще двое туристов находятся в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский ранее сообщил, что число погибших туристов увеличилось до восьми. Он добавил, что на месте на тот момент сохранялась плохая погода.

0 0 0 0 0 0