Эксклюзив 07 февраля 2023, 06:33 Набитый свининой грузовик опрокинулся на МКАД Видео: фура опрокинулась на съезде с МКАД на шоссе Энтузиастов, водитель погиб

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Утром 7 февраля на съезде с МКАД на шоссе Энтузиастов случилось смертельное ДТП. Груженая фура опрокинулась на бок, водитель погиб. Об этом рассказал источник «360».

Груженый тушками свинины грузовик попал в аварию на съезде 1А с МКАД около 04:20. Причину опрокидывания выяснят специалисты. На место выехали скорая помощь, спасатели и госавтоинспекторы. Водитель не выжил. Подразделения МЧС использовали специальное оборудование для того, чтобы деблокировать его.

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Другая авария произошла на съезде с внутренней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе. Каршеринговый автомобиль на большой скорости врезался в опору эстакады. Причину аварии источник не уточнил, водитель погиб.

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