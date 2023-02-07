Эксклюзив 07 февраля 2023, 06:19 Каршеринговое авто в Москве на полной скорости въехало в столб Автомобиль врезался в столб на съезде с Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе

Читать 360tv в

В Москве на съезде с внутренней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе в сторону области каршеринговый автомобиль на большой скорости врезался в столб. Водитель погиб, рассказал источник «360».

Авария произошла 7 февраля около 02:24 в районе здания на Вернисажной улице, владение 11. Volkswagen Tiguan одного из известных сервисов каршеринга ехал на большой скорости, но в какой-то момент врезался в опору эстакады. Момент ДТП попал на камеру, запись показал Дептранс Москвы.

Реклама

После сильного удара автомобиль развернулся в сторону, передняя часть смялась. Водитель, по информации источника, погиб. Больше никто не пострадал, так как движение по дороге ночью оказалось свободным. На место приехали оперативные службы, специалисты выяснят причину аварии.

Реклама