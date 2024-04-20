Происшествия 20 апреля 2024, 13:04 На Украине неизвестные в камуфляже открыли огонь по полицейским «Страна.ua»: на Украине люди в камуфляже обстреляли полицейских РИА «Новости»

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Несколько мужчин в военной форме открыли огонь на блокпосту в Винницой области Украины. Один полицейский погиб на месте, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным СМИ, патрульные в ночь на 20 апреля остановили внедорожник для проверки документов. Двое мужчин, которые находись в салоне автомобиля, в упор расстреляли полицейских, а затем скрылись с места происшествия.

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Напарника убитого полицейского серьезно ранили. За его жизнь сейчас борются врачи. Известно, что нападавшие направились в Одесскую область, которая находится южнее Винницкой.

Ранее помощник бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова подтвердил, что именно автомобиль офицера взорвался в Москве 12 апреля.