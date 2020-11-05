Пропавший сооснователь Skillbox в последнюю ночь катался на самокате по набережной. Видео

В Сети появились запись с сочинской камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен пропавший сооснователь Skillbox. 31-летний бизнесмен четвертые сутки не выходит на связь, а его вещи постепенно обнаруживают на берегу моря.

Видео с места, в котором Игорь Коропов был последний раз, опубликовал сайт «Живая Кубань». На кадрах видно, что юный предприниматель катается на самокате по набережной. На нем тот самый рюкзак, что недавно нашли в море. Однако Коропов исчезает из виду, после того, как заезжает за ограждение.

Уже несколько дней спасатели ведут поиски предпринимателя, задействованы даже водолазы. Но никакой информации о его местонахождении так и не появилось. В четверг жители Краснодарского края заметили на экранах банкоматов «Сбера» объявление о пропаже Игоря Коропова. В компании заявили, что это их первый опыт помощи в поисках.

Накануне был найден самокат сооснователя образовательной платформы. Также обнаружены его телефон и рюкзак.