«На теле были цветы». Появились подробности убийства пенсионером из Среднеуральска собственной жены

Главной причиной, по которой житель Среднеуральска застрелил жену, мог стать конфликт на бытовой почве. Такую информацию предоставили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.

Днем 13 февраля правоохранительные органы получили информацию, что в одном из жилых домов Среднеуральска пьяный пенсионер застрелил жену, а затем якобы открыл беспорядочный огонь по прохожим из окна. Наряд полиции в оперативном порядке выехал на вызов. После двухчасовых переговоров силовики уговорили мужчину сложить оружие и сдаться полиции.

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых заявил, что причиной, по которой пенсионер застрелил жену, могла стать ее продолжительная болезнь. Полиция обнаружила, что тело погибшей было накрыто одеялом, а сверху на нем лежали цветы.

«Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого», — заявил Горелых, слова которого привел Uralinform.

В пресс-службе СК РФ добавили, что причиной убийства мог стать бытовой конфликт на фоне злоупотребления мужчиной спиртного. При этом информация, согласно которой пенсионер открыл огонь по прохожим, не подтвердилась.