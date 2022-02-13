«На теле были цветы». Появились подробности убийства пенсионером из Среднеуральска собственной жены
Среднеуралец застрелил пожилую жену на фоне бытового конфликта
Главной причиной, по которой житель Среднеуральска застрелил жену, мог стать конфликт на бытовой почве. Такую информацию предоставили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.
Днем 13 февраля правоохранительные органы получили информацию, что в одном из жилых домов Среднеуральска пьяный пенсионер застрелил жену, а затем якобы открыл беспорядочный огонь по прохожим из окна. Наряд полиции в оперативном порядке выехал на вызов. После двухчасовых переговоров силовики уговорили мужчину сложить оружие и сдаться полиции.
Руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых заявил, что причиной, по которой пенсионер застрелил жену, могла стать ее продолжительная болезнь. Полиция обнаружила, что тело погибшей было накрыто одеялом, а сверху на нем лежали цветы.
«Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого», — заявил Горелых, слова которого привел Uralinform.
В пресс-службе СК РФ добавили, что причиной убийства мог стать бытовой конфликт на фоне злоупотребления мужчиной спиртного. При этом информация, согласно которой пенсионер открыл огонь по прохожим, не подтвердилась.