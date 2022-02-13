Житель Среднеуральска открыл огонь по прохожим из окна квартиры

В одном из жилых домов Среднеуральска мужчина с оружием стрелял по прохожим из окна. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Согласно предварительным данным, стрелок с улицы Советской злоупотреблял алкоголем. Он застрелил супругу, а затем вышел на улицу и открыл беспорядочный огонь, написали в паблике «Верхняя Пышма 🗞 Среднеуральск» в Instagram.

В данный момент двор, где произошло ЧП, оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. МВД стягивает дополнительные силы. По последней информации, полиции удалось попасть в квартиру к 67-летнему стрелку. Его задержали и везут на допрос.

Известно, что раннее мужчина не был судим. Пострадавших среди прохожих нет.