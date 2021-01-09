Пожар начался на шахте в Кузбассе. Около 200 горняков эвакуировали

В шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области появился дым. На поверхность из забоя эвакуировали 188 шахтеров.

«Произошел пожар на шахте „Шерегешская“. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуируются 188 человек», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах Кемеровской области.

В пресс-службе администрации Таштагольского района уточнили, что открытого огня в шахте нет. Было задымление, но по правилам в такой ситуации все равно необходимо эвакуировать людей. Более 180 горняков экстренно подняли на поверхность. По данным администрации, дым появился во время сварки.

Сейчас в шахте проводят проверку и устанавливают причины произошедшего. Шахта продолжит работать после проветривания. Муниципальные власти взяли ситуацию под контроль.