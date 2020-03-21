    21 марта 2020, 00:57

    На Северо-западе Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода

    Арина Гудилова, Иван Степанов

    На Северо-Западе Москвы автомобиль сбил пешехода. Как сообщил корреспондент «360», от полученных травм пешеход скончался на месте.
    На Северо-западе Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Инцидент произошел на улице Свободы. Автомобиль двигался в сторону области.

    На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.

    Ранее Минтранс заявил о намерении обезопасить пешеходов от агрессивных водителей. Российские дороги хотят оснастить шумовыми полосами и системой «Дружелюбный переход». Она подразумевают установку умных светофоров с датчиками движения: красный для пешеходов не загорится, пока они идут по зебре, а зеленый для граждан не включится, если на переходе никого нет.