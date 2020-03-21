На Северо-западе Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода

На Северо-Западе Москвы автомобиль сбил пешехода. Как сообщил корреспондент «360», от полученных травм пешеход скончался на месте.

Источник фото: телеканал «360»

Инцидент произошел на улице Свободы. Автомобиль двигался в сторону области.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.

Ранее Минтранс заявил о намерении обезопасить пешеходов от агрессивных водителей. Российские дороги хотят оснастить шумовыми полосами и системой «Дружелюбный переход». Она подразумевают установку умных светофоров с датчиками движения: красный для пешеходов не загорится, пока они идут по зебре, а зеленый для граждан не включится, если на переходе никого нет.