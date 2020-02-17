Выпуклые зебры и умные светофоры. Автомобилистов обрекут на новые страдания ради пешеходов

Пешеходов обезопасят от агрессивных водителей. Российские дороги хотят оснастить шумовыми полосами, выпуклыми зебрами с датчиками движения и системой «Дружелюбный переход». Цель этой кампании — снизить количество ДТП с пешеходами на 15-24%. В преимуществах и недостатках инициативы разбирался «360».

Минтранс до конца 2020 года сформулирует изменения в ГОСТы, которые, по оценкам ведомства, снизят число ДТП с пешеходами. Министерство прислушалось к мнению специалистов из РосдорНИИ, у которых есть три идеи. Одна из них заимствована у британских дорожников — система «Дружелюбный переход» (Puffin Crossing).

Она подразумевает установку умных светофоров с датчиками движения: красный для пешеходов не загорится, пока они идут по зебре, а зеленый для граждан не включится, если на переходе никого нет. Люди смогут самостоятельно регулировать эти светофоры, но не с помощью кнопок, как это происходит в некоторых местах, а через специальное табло.

По оценкам технологического эксперта НП «ГЛОНАСС» Вадима Сахонько, один такой светофор стоит минимум 50 тысяч рублей, плюс программное обеспечение и поддержка. А на перекрестке светофоров от двух до 10. Обеспечить такими устройствами и обслуживанием один перекресток стоит почти 1,5 миллиона рублей в год (в случае, если светофоров только два).

Устройство должно сократить время ожидания как для автомобилистов, так и пешеходов. РосдорНИИ следил за опытом американцев, которые три года тестировали систему, и понял, что число ДТП с пешеходами снизилось почти на четверть (24%).

Две другие идеи заключаются в установке шумовых полос и выпуклых зебр. И то и другое уже есть на некоторых участках российских дорог. Самая ближайшая территория, где можно встретить шумовые полосы, это Московская область — там больше нерегулируемых переходов.

Шумовая полоса — это узкие полоски на дороге, идущие перпендикулярно, они создают шум, если колеса автомобиля на них попадают. Чем ближе переход, тем меньше расстояние между полосами. Водитель чувствует вибрацию, которую невозможно не заметить, если соблюдены ГОСТы. Подобная разметка часто встречается на трассах вне населенных пунктов.

Выпуклых «зебр» в Москве почти нет. Но они часто встречаются в Московской области и российских провинциальных городах. Например, в подмосковном Королеве повсюду выпуклые «зебры», как и в Пушкине.

Безопасность под вопросом

Новые меры действительно могут изменить ситуацию с безопасностью пешеходов? По просьбе «360» автомобильный журналист Петр Баканов оценил каждую идею. Шумовая разметка, по его мнению, хорошая идея для трасс с высокими скоростями. Водитель может устать или уснуть, либо внимание рассеется, а шум колес его пробудит.

В городе шумовая разметка бесполезна, считает Баканов. Скорости меньше, заснуть в населенном пункте почти невозможно. Да и не из-за этого происходят аварии с пешеходами — все дело в оптимизации дорожного пространства. Припаркованные автомобили стоят перед «зеброй», из-за чего людей не видно. Сам пешеход тоже хорош — выбегает на дорогу, не посмотрев по сторонам.

Больше всего Баканову понравилась идея с «умными» светофорами. Нынешняя система не учитывает локальные факторы, которые влияют на движение. Например, «зеленый» для главной дороги горит дольше, но машин больше на второстепенной. Из-за этого появляются пробки.

Внедрение интеллектуальной системы управления светофорами с датчиками движения — это общепризнанная практика. Полезная вещь, которая позволит разгрузить дороги на оживленных перекрестках Петр Баканов.

Источник фото: Pixabay

Баканов считает, что россияне и так «платят за много лишнего», но эта инициатива заслуживает того, чтобы отдавать за нее деньги в бюджет. Впоследствии автомобилисты окажутся в плюсе. Дело в том, что водители тратят немаленькие деньги на простой в пробках, а новая система может разгрузить ряд дорог страны, то есть избавить людей от трат лишних денег на сжигание топлива.

Все же система придумана для того, чтобы обезопасить пешеходов. Сможет ли она выполнить свою прямую обязанность и снизить число ДТП? Баканов не уверен, что эти меры улучшат статистику.

Любой нерегулируемый пешеходный переход — надземный или подземный — обеспечивает 100-процентную безопасность, а когда мы говорим, что где-то что-то оставлено на усмотрение водителей и пешеходов (наземный переход — прим. ред.), то присутствует огромный человеческий фактор. Тут всегда риск ДТП Петр Баканов.

Пешеходам — все, водителям — ничего

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «360» обрадовался, что власти занялись безопасностью пешеходов и работают по принципу «жизнь превыше всего». А что будет с водителями? Специалисту показалось, что инициатива не оптимизирована. Если цель — сберечь пешеходов, то и о водителях не стоит забывать.

Человек за рулем — это ружье. Раздраженный человек за рулем — ружье, которое может выстрелить. Давайте уравновешивать обстановку на дороге. Если мы вынуждаем нервничать человека, находящего за рулем, от многочисленных репрессивных мер, от стояния в пробке — он совершает ошибки Ян Хайцеэр.

Хайцеэр уверен, что приподнятые «зебры» полезны только на второстепенных дорогах, но на трассах — ни в коем случае. По его мнению, на автомагистралях вообще не должно быть наземных пешеходных переходов — либо подземные, либо надземные.

Специалист признался, что боится «умных» светофоров, потому что непонятен алгоритм их работы. Более того, проблема еще и в людях — нет «культуры пешехода». Люди не группируются, чтобы перейти дорогу, а не спеша по одному пересекают полотно. Из-за этого автомобили останавливаются, ждут, образуется пробка. Поэтому какой-то датчик движения Хайцеэр считает бесполезным в больших городах — уж лучше оставить кнопку. При этом для мелких населенных пунктов это решение может сработать.

Источник фото: Pixabay

У нас нет культуры пешехода. Появилась культура водителя, которого гнобят со всех сторон, и нет культуры пешехода, который относится с уважением к автомобилю и относится к нему как к существу, от которого может пострадать. Пешеходы себя ощущают героями компьютерной игры, у которых есть три жизни Ян Хайцеэр.

Хайцеэр предположил, что если установят «умные» светофоры, то пешеходы будут еще чаще переходить дорогу, а автомобилисты — раздраженно стоять в пробках. Это при том, что любая машина в пробке наносит урон экономике, бюджету семьи, экологии, но никто об этом не задумывается.

Собеседник «360» подчеркнул, что в этой ситуации «опять будут долбить автомобилистов», потому что пешеход для штрафа неуязвим, а прав у него больше. В отличие от человека за рулем — «у водителя только обязанности».