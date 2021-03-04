На Сахалине 12 рыбаков унесло в Охотское море на льдине

На юге Сахалина у села Охотского от берега оторвалась длина, на которой находились 12 рыбаков.

В заливе Мордвина на удалении пяти километров от берега образовалась трещина, ширина которой составила один километр, сообщили в МЧС. Отрезанными от берега остались 12 рыбаков.

«Для оказания оперативной помощи на место незамедлительно выехали сотрудники центра ГИМС МЧС России по Сахалинской области и спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. А. Полякова», — сообщили в ведомстве.

Для спасательной операции подготовили также судно на воздушной подушке Хивус-10 и вертолёт Хабаровского АСЦ. Технику применят после улучшения погодных условий. Сейчас на Сахалине температура воздуха около нуля и южный ветер, порывы которого достигают 15-17 метров в секунду. Идет мокрый снег, видимость менее 500 метров.

В феврале на Сахалине унесло в море 40 рыбаков на льдине. Она откололась из-за сильного волнения в Охотском море вблизи села Стародубское Долинского района.