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    25 февраля 2021, 09:55

    Сахалинские рыбаки оказались в ловушке из-за трещины на льдине

    Екатерина Шамина

    На Сахалине днем 25 февраля разрушился припай. Водитель снегохода едва не утонул, пытаясь перепрыгнуть трещину.

    Сахалинские рыбаки оказались в ловушке из-за трещины на льдине

    Накануне в МЧС по региону предупреждали, что в ближайшие дни выход на лед на юго-восточном побережье острова опасен. Однако часть рыбаков проигнорировала предупреждение и отправилась удить рыбу недалеко от устья реки Найбы. Днем 25 февраля на льду образовалась трещина, которую нельзя обойти. Люди в спешке начали покидать лед, перепрыгивая трещину на снегоходах, сообщило РИА «Сахалин-Курилы».

    На помощь к рыбакам отправились добровольцы на снегоходах, однако трещина становится все больше. В нее уже провалился один снегоход. В МЧС региона сообщили, что на место происшествия приехали сотрудники центра ГИМС МЧС России по Сахалинской области и спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова.

    «Также прибыли полиция и администрации Долинского района с резиновыми лодками и снегоходами. С берега подаются звуковые и световые сигналы. Кроме этого, из Южно-Сахалинска выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области», — сообщили в ведомстве.

    Количество находящихся на оторвавшейся льдине рыбаков неизвестно.