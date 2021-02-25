Сахалинские рыбаки оказались в ловушке из-за трещины на льдине

На Сахалине днем 25 февраля разрушился припай. Водитель снегохода едва не утонул, пытаясь перепрыгнуть трещину.

Накануне в МЧС по региону предупреждали, что в ближайшие дни выход на лед на юго-восточном побережье острова опасен. Однако часть рыбаков проигнорировала предупреждение и отправилась удить рыбу недалеко от устья реки Найбы. Днем 25 февраля на льду образовалась трещина, которую нельзя обойти. Люди в спешке начали покидать лед, перепрыгивая трещину на снегоходах, сообщило РИА «Сахалин-Курилы».

На помощь к рыбакам отправились добровольцы на снегоходах, однако трещина становится все больше. В нее уже провалился один снегоход. В МЧС региона сообщили, что на место происшествия приехали сотрудники центра ГИМС МЧС России по Сахалинской области и спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова.

«Также прибыли полиция и администрации Долинского района с резиновыми лодками и снегоходами. С берега подаются звуковые и световые сигналы. Кроме этого, из Южно-Сахалинска выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области», — сообщили в ведомстве.

Количество находящихся на оторвавшейся льдине рыбаков неизвестно.