В Славяносербске (самопровозглашенная Луганская народная республика) в одноименном районе, находящемся в черте города, на мине подорвались два подростка 16-ти и 17-ти лет. Что они делали в районе реки Северский Донец, пока неизвестно. Один из мальчиков наступил на мину и произошел взрыв. Он остался лежать на месте.

Другой, по данным Telegram-канала «Луганский инсайд», испугался и побежал. Подросток сообщил о случившемся в полицию. Стражи правопорядка, скорая и МЧС попали на место трагедии не сразу. Они вынуждены были получить разрешения, так как этот район очень опасен. Известно, что он был заминирован.

Источники сообщили, что пострадавший подросток умер. Второй — получил контузию.

Накануне в поселении Александровское Донецкой области был похоронен четырехлетний мальчик, погибший в результате атаки дронов украинской армии.