Происшествия 08 апреля 2024, 03:30 На Камчатке пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже Прокуратура Камчатки: 5-летний ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа Freepik

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Прокуратура Камчатского края проводит проверку по факту падения пятилетнего ребенка из окна. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в городе Елизово на улице Лесной. Родители оставили мальчика дома со старшей сестрой. Окно было открыто для проветривания. Девочка-подросток не успела среагировать, увидев брата на подоконнике. Ребенок выпал из окна третьего этажа.

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По информации прокуратуры, медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, родителей проверят на исполнение своих обязанностей.

В конце февраля в Новосибирске с восьмого этажа упала девочка. Очевидцы сообщили, что ей около 13 лет, она осталась жива.