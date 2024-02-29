Происшествия 29 февраля 2024, 09:06 Девочка упала с восьмого этажа в Новосибирске Девочка выпала с восьмого этажа в новосибирском Академгородке Svetlana Vozmilova / Global Look Press

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Утром в четверг, 29 февраля, в Советском районе в Новосибирске с восьмого этажа упала девочка. Об этом сообщили в районной службе «112».

Как стало известно, около девяти утра оператору позвонил очевидец, сообщив, что на улице Российской, 21, с восьмого этажа выпала девочка. По его словам, ей около 13 лет.

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По предварительной информации очевидцев, ребенок жив. Однако о состоянии здоровья девочки пока ничего неизвестно. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

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