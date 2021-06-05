На экзаменах в Ставрополье погибла 17-летняя студентка
Во время проведения вступительных экзаменов в Ставропольском филиале пединститута в Иноземцево скончалась 17-летняя девушка. По предварительной информации, причиной стало ухудшение здоровья.
О случившемся сообщил в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров. Он написал, что взял ситуацию под контроль. В случившемся разбираются специалисты.
«Происшествие в Иноземцево. Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка. Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства. Ситуация на контроле», — подчеркнул Владимир Владимиров.
Он выразил соболезнования семье погибшей девушки и пообещал оказать необходимую помощь.
В конце мая перед экзаменом ОГЭ по русскому языку и литературе в Осетии умерла ученица девятого класса. Ей стало плохо за несколько минут до начала испытаний. Причины смерти выясняются.