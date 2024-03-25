Эксклюзив 25 марта 2024, 00:24 «Мы видели весь это ад». Зритель рассказал о событиях в Crocus City Hall Белорус рассказал о том, что на его глазах происходило в Crocus City Hall

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Проживающий в Москве житель Белоруссии Максим рассказал о том, как ему удалось спастись из CrocusCity Hall. Он назвал произошедшее адом.

По его словам, когда началась стрельба, он не понял, что происходит, и подумал, что какие-то хулиганы взрывают петарды.

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«Мы видели весь это ад в зале своими глазами. Было жутко. <…> Когда выбегали, [видели] трупы — охранник, девушка лежала в неестественном состоянии, ребенка выносили за руки, за ноги, раненые… [Было] очень страшно. Люди на эскалаторе лежали. Жуткое зрелище», — поделился своими впечатлениями от пережитого посетитель концерта.

Максим обратился за помощью к психологу и надеется, что сможет пережить этот кошмар.

Юный работник Crocus City Hall, 15-летний Ислам, спас во время теракта более 100 человек. Молодой человек рассказал, что действовал по инструкции.