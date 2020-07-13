Учителя музыки из Москвы заподозрили в педофилии. По версии следствия, он 10 раз изнасиловал юную ученицу, которой не исполнилось еще и 14 лет. Сестра преподавателя не может поверить в произошедшее. Об этом она рассказала в беседе с «360».

«Там педофилия какая-то… мы сами в шоке и не понимаем. Он подрабатывал с детьми…», — рассказала она.

Сестра обвиняемого добавила, что не замечала никаких предпосылок со стороны брата к такому поведению.

«Более того, с ним работала много лет в одном учреждении. Он очень долго работает с детьми - 25-30 лет. Мы сами не можем поверить», — отметила Березкина.

Она отметила, что с доказательствами преступления семью не ознакомили.

«Как я поняла, это просто со слов мамы», — заключила она.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве задержан учитель музыки. Его подозревают в изнасиловании 10-летней школьницы. Якобы девочка приходила заниматься к учителю на дом, где он насиловал ребенка не менее 10 раз. Медэкспертиза не смогла найти следов насилия или повреждения на теле ребенка. Следователи подозревают, что насилие могло проходить в нетрадиционной форме.