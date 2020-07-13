Учитель музыки мог 10 раз изнасиловать ученицу. Теперь его задержали

Жертвой предполагаемого насильника стала 10-летняя девочка. Она рассказала своим родителям, что все началось с «поглаживания коленки» на групповых занятиях. Потом учитель заметил у девочки талант и пригласил заниматься индивидуально у себя дома. Именно там он насиловал ребенка не менее 10 раз. Медэкспертиза не смогла найти следов насилия или повреждения на теле ребенка, потому что все сексуальные контакты учитель музыки мог совершать в нетрадиционной форме.

Следствие предполагает, что учитель может быть замешан и в других преступлениях сексуального характера.

Преподавателю грозит до 20 лет лишения свободы. Его также могут лишить права занимать определенные должности и заниматься преподавательской деятельностью в течение 20 лет.

Директор школы, где работает Березкин, от комментариев «360" отказалась.