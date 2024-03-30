Происшествия 30 марта 2024, 21:36 «Мы горим». Погибшие в «Крокусе» сестры Макарские звонили матери перед смертью Погибшие в пожаре в «Крокусе» сестры Макарские звонили матери перед смертью РИА «Новости»

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Сестры из Волгодонска Анна и Татьяна Макарские, погибшие в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», успели позвонить матери перед смертью. Об этом «Известиям» рассказала соседка Анны.

«Последний звонок был от младшей [сестры Татьяны] маме: „Мама, мы горим, мы задыхаемся!“. И Анюта прислала мужу также: „Мы горим, задыхаемся“», — сообщила женщина.

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По словам соседки, она была хорошо знакома с Анной. Сестры росли вместе с ее дочерьми. Женщина добавила, что знает Анну только с хорошей стороны, а с их матерью она дружила.

Она также рассказала, что Анна жила в Волгодонске, а Татьяна вместе с матерью — в Москве. В столицу она приехала в гости, оставив семью дома.

По словам соседки, мать до сих не поверила в гибель дочерей, хотя у нее уже взяли образцы биоматериалов для проведения экспертизы ДНК. Соболезнования она также отказывается принимать.

Соседка призналась, что в Волгодонске они пережили ужасный теракт, а тут такой ужас их застал в Москве.

Ранее близкая подруга матери сестер Макарских рассказала, что в 1999 году Анна и Татьяна стали свидетелями взрыва припаркованного возле жилого дома грузовика, унесшего тогда 19 человек.