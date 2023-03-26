Происшествия 26 марта 2023, 22:19 МВД объявило в розыск подозреваемого в нападении на села в Брянской области РИА «Новости»

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Предполагаемого организатора нападения на село в Брянской области и покушения на главу «Царьграда» Константина Малофеева объявили в розыск. Об этом сообщило МВД России на официальном сайте. Подозреваемый Денис Капустин* является основателем и одним их руководителей «Русского добровольческого корпуса».

«Капустин* Денис Евгеньевич, 6 марта 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе.

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По данным следствия, Капустин* был организатором и непосредственным участником нападения 2 марта на села в Брянской области. Пострадали два мирных жителя, среди них один ребенок, убиты два человека. Также ФСБ обвиняет фигуранта в организации покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин* собирался взорвать автомобиль медиаменеджера.

На территории Волгоградской области Капустин* попытался организовать теракт с использованием самодельного взрывного устройства, диверсию предотвратили сотрудники ВСБ.

Росфинмониторинг 15 марта внес Дениса Капустина в реестр причастных к экстремистской деятельности или террору.

* Капустин внесен в России в список экстремистов и террористов.