21 марта 2024, 12:06
Готовившего теракты мужчину задержали в Белгородской области
ФСБ задержала в Белгородской области подозреваемого в подготовке терактов
Сотрудники ФСБ под Белгородом задержали россиянина, готовившего диверсионно-террористические акты против военнослужащих. Подозреваемый выполнял задание «Русского добровольческого корпуса»*, сообщило РИА «Новости».
В Центре общественных связей ФСБ России уточнили агентству, что задержанный мужчина является сторонником украинской националистической идеологии. По заданию кураторов он намеревался дистанционно взорвать бомбу в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области.
Реклама
У мужчины нашли и изъяли взрывное устройство. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям — о подготовке к теракту и незаконном хранении взрывчатых устройств.
Ранее президент России Владимир Путин заявил ФСБ, что попытки посеять смуту в стране должны жестко пресекаться. Он подчеркнул, что люди ждут от спецслужб предельной концентрации и результативности.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Терроризм
Реклама
Реклама