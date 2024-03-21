Важное 21 марта 2024, 12:06 Готовившего теракты мужчину задержали в Белгородской области ФСБ задержала в Белгородской области подозреваемого в подготовке терактов РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ под Белгородом задержали россиянина, готовившего диверсионно-террористические акты против военнослужащих. Подозреваемый выполнял задание «Русского добровольческого корпуса»*, сообщило РИА «Новости».

В Центре общественных связей ФСБ России уточнили агентству, что задержанный мужчина является сторонником украинской националистической идеологии. По заданию кураторов он намеревался дистанционно взорвать бомбу в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области.

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У мужчины нашли и изъяли взрывное устройство. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям — о подготовке к теракту и незаконном хранении взрывчатых устройств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил ФСБ, что попытки посеять смуту в стране должны жестко пресекаться. Он подчеркнул, что люди ждут от спецслужб предельной концентрации и результативности.

* Запрещенная в России террористическая организация.