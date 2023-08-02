Происшествия 02 августа 2023, 11:17 Мужчину задержали за излишнее выражение любви к группе «Вагнер» в Москве — Baza Baza: мужчина изрисовал сердцами и надписями о «Вагнере» пункт отбора на службу в Москве РИА «Новости»

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Мужчина исписал признаниями в любви к группе «Вагнер» пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Злоумышленника задержали, передал Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, мужчина изрисовал черными сердечками и надписями «ЧВК» всю стену пункта отбора на военную службу, а также припаркованные рядом автомобили. Его задержали с поличным в ночь на 1 августа. Злоумышленником оказался житель Московской области.

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При задержании у него нашли баллончики с краской. Мужчина объяснил своей поступок тем, что ранее хотел вступить в ряды группы «Вагнера», но его не взяли.

Против мужчины возбудили дело по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Его обяжут выплатить штраф.

Ранее Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке.