Важное 24 мая 2023, 19:45 Мужчину задержали в Ярославле по подозрению в финансировании терроризма ФСБ задержала подозреваемого в финансировании терроризма в Ярославле РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ провели задержание жителя Ярославля. Мужчину подозревают в финансировании террористов, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По предварительным данным, подозреваемый перевел денежные средства участнику международной террористической организации.

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«УФСБ России по Ярославской области пресекла противоправную деятельность жителя Ярославля, сторонника международной террористической организации ИГ*», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали студента СПбПУ, сотрудницу визового центра и 21-летнюю предпринимательницу. Их подозревают в призывах к террористической деятельности в Сети. Основанием стала переписка в пяти Telegram-чатах, где фигуранты размещали сообщения с призывами к экстремистским действиям.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.