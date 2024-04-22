Происшествия 22 апреля 2024, 10:00 Мужчину в плавательной шапочке задержали возле Кремля Mk.ru: возле Кремля задержали 38-летнего мужчину в плавательной шапочке РИА «Новости»

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Полицейские возле Кремля задержали мужчину с признаками душевного расстройства. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации источника, мужчина находился в носках и плавательной шапочке на территории Александровского сада.

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Он объяснил полицейским, что планирует возложить цветы. Правоохранители выявили признаки невменяемости и отправили его в специализированную лечебницу.

В марте в Екатеринбурге пьяный полуголый мужчина разгромил магазин с мясной продукцией. Он сломал стеклянную дверь в заведение и проник внутрь, где находились перепуганные продавцы и посетители. Прибывшие на месте полицейские задержали дебошира, им помог один из клиентов магазина.

Кроме того, жителей Нижневартовска удивила женщина, которая в полуголом виде ходила по улицам города в холодное время года, активно жестикулировала и что-то кричала.