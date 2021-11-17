Мужчину в московском метро задержали после дебоша на станции «Пушкинская»

В Москве мужчину задержали после того, как он устроил дебош на станции метро «Пушкинская». Такую информацию в среду, 17 ноября, предоставили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По данным источника, нарушителем порядка в метро оказался 34-летний приезжий молодой человек, который ранее уже был судим. На станции метро он начал выкрикивать фразы о якобы подготовленном противоправном деянии, которое могло угрожать жизни и здоровью пассажиров метрополитена.

В МВД подчеркнули, что на замечания людей, стоявших рядом, мужчина отказывался реагировать. На одной из станций он просто вышел из вагона и исчез. Однако задержать дебошира удалось по горячим следам. Сотрудники уголовного розыска обнаружили его на одном из автовокзалов столицы. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В конце сентября в столичном аэропорту Внуково дебошир забрался прямо под потолок терминала А. Предположительно, он провел там несколько часов и за это время получил травму ноги. Гражданина Кубы пришлось госпитализировать. Пока он находился на высоте, звучали угрозы, что он спрыгнет вниз, потому что не смог обменять билет на обратный рейс.