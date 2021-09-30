РЕН ТВ: дебошира из Внуково госпитализировали

Мужчину, который накануне забрался под потолок терминала «А» аэропорта Внуково, госпитализировали. РЕН ТВ сообщил, что дебошир получил травму ноги.

По имеющейся информации, у мужчины сломана лодыжка. Его направили в одну из клиник на юго-западе Москвы. Предположительно, травму он получил во время того, как несколько часов находился под потолком терминала во Внуково.

Как сообщил ТАСС, иностранцем оказался гражданин Кубы. Он угрожал спрыгнуть вниз из-за того, что не смог обменять билет на обратный рейс. Таким образом он хотел привлечь внимание к своей проблеме и решить ее. Позже кубинца сняли с конструкций и доставили в полицию.

Проверкой правонарушения занимается Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На сайте ведомства говорится о том, что по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Спасатели долго уговаривали мужчину спуститься к металлических конструкций. Дебошир грациозно перемещался под потолком терминала и разговаривал на испанском языке.