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    30 сентября 2021, 09:43

    РЕН ТВ: дебошира из Внуково госпитализировали

    Антон Ишбульдин

    Мужчину, который накануне забрался под потолок терминала «А» аэропорта Внуково, госпитализировали. РЕН ТВ сообщил, что дебошир получил травму ноги.

    РЕН ТВ: дебошира из Внуково госпитализировали

    По имеющейся информации, у мужчины сломана лодыжка. Его направили в одну из клиник на юго-западе Москвы. Предположительно, травму он получил во время того, как несколько часов находился под потолком терминала во Внуково.

    Как сообщил ТАСС, иностранцем оказался гражданин Кубы. Он угрожал спрыгнуть вниз из-за того, что не смог обменять билет на обратный рейс. Таким образом он хотел привлечь внимание к своей проблеме и решить ее. Позже кубинца сняли с конструкций и доставили в полицию.

    Проверкой правонарушения занимается Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На сайте ведомства говорится о том, что по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Спасатели долго уговаривали мужчину спуститься к металлических конструкций. Дебошир грациозно перемещался под потолком терминала и разговаривал на испанском языке.