Мужчину ударили ножом в живот в драке на севере Москвы

В драке на севере Москвы пострадал мужчина. Его госпитализировали с ножевым ранением в живот.

Мужчина 30-35 лет получил ножевое ранение в живот в драке на улице Корнейчука в Москве, сообщает источник «360» в правоохранительных органах.

Скорую вызвал знакомый пострадавшего. Он сообщил, что драка была возле кафе «Поляна». На месте работают специалисты экстренных служб. Полиция выяснит все обстоятельства произошедшего.

10 сентября стало известно о поножовщине возле торгового центра «Плаза» в Москве. Мужчина напал на девушку и нанес ей девять ножевых ранений. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Уточняется, что подозреваемый и девушка до происшествия ругались друг с другом. Их общение попало на видеокамеру. Они были явно знакомы друг с другом. После ссоры девушка начала пятиться назад, а мужчина приближался к ней, после чего началась драка, и он достал нож. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство».

Еще одно убийство с применением ножа произошло в Татарстане, передает «Царьград». Там мужчина напал на бывшую сожительницу в магазине. При свидетелях он нанес ей множество ножевых ранений.