Мужчина зарезал девушку возле ТЦ в Москве

Мужчина зарезал девушку возле торгового центра «Каширская плаза» в Москве. Он нанес ей девять ножевых ранений. Пострадавшая скончалась на месте.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что убийство произошло 10 сентября ранним утром.

В распоряжении «360» оказался видеоролик с места событий. На кадрах видно, что мужчина и девушка, явно знакомые друг с другом, ругались, и девушка постепенно пятилась назад, в то время как мужчина продолжал приближаться. Несколько раз он пытался ее схватить, но девушка отталкивала его руку и вырывалась.

В Следственном комитете столицы это информацию подтвердили. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

«По версии следствия, утром 10 сентября 2020 года вблизи торгового центра по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес женщине множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщили в СК.

Следователи задержали мужчину. По данным Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва» им оказался 36-летний уроженец Узбекистана.