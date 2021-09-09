Мужчину с игрушечным автоматом задержали в Москве

Очевидцы в Москве сообщили в полицию, что видели мужчину, который разгуливал по улицам с автоматом. Правоохранители задержали его, но оружие на поверку оказалось игрушечным, рассказали РИА «Новости» в столичном главке МВД.

Стражам порядка в 10:20 поступило сообщение, что по улице Короленко на востоке Москвы идет мужчина и держит в руках предмет, похожий на автомат. Полицейские оперативно вышли на его след.

Мужчину забрали в отдел полиции для разбирательства. Но там выяснилось, что при себе у него была всего лишь игрушка в виде автомата. Хотя он оказался ненастоящим, все же решили начать проверку.

Год назад в Санкт-Петербурге пьяный мужчина тоже пугал прохожих, разгуливая с игрушечным автоматом. На 42-летнего нарушителя порядка составили административный протокол о хулиганстве. И в том же году в Петербурге ограбили продуктовый магазин, угрожая игрушечным пистолетом. Преступник вынес спиртное и сигареты. Подозреваемого вскоре задержали, ранее он уже был судим за угрозу убийством и хранение наркотиков.